AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kentte yürütülen genel asayiş çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Yiğitbaşı, valilikte düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öncülüğünde, vatandaşların emniyetini sağlamak adına, başta siber, narkotik, terör ve kaçakçılık olmak üzere tüm suçlarla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Trafikte emniyet ve güvenliğin sağlanması için, trafik denetimlerinin aralıksız yapıldığını ifade eden Yiğitbaşı, "Yaklaşan kurban bayramı öncesi ve yaz ayları nedeniyle vatandaşların iller arası hareketlilik artacak. Vatandaşların emniyetli bir şekilde yolculuk yapmaları için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Çarşamba gününden itibaren yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Bu kapsamda emniyet ve trafik tedbirleri ile çalışmalara başlıyoruz." dedi.

Emniyet ve jandarmanın 129 trafik, 729 asayiş ekibi olmak üzere toplam 2 bin 506 personelle bayram süresince sahada olacaklarına değinen Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Burada maksadımız vatandaşlara zorluk çıkarmak değil, kimsenin burnu kanamadan, canına, malına zarar gelmeden bayramı bayram tadında yaşaması için, sevdiklerine güvenle kavuşmasıdır. Vatandaşların bu konuda bilgi sahibi olmalarını istirham ediyorum. Gece ve gündüz bu uygulamalar aralıksız devam edecek. Tüm güzergahlarda radar uygulamaları olacak, radar uygulamasını gece saatlerinde de mutlaka yapacağız. Çünkü istatistikler bize gösteriyor ki yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının yaklaşık yüzde 40'ı aşırı hızdan kaynaklanmaktadır."

Vali Yiğitbaşı, vatandaşlardan kurban alışverişlerini İl Tarım Müdürlüğünce belirlenen hayvan pazarlarından, insan ve hayvan sağlığı açısından kayıtlı küpeli hayvanlardan yapmalarını istedi.



İlde genelinde yaşanan asayiş olaylarının yüzde 93'ünün aydınlatıldığını dile getiren Vali Yiğitbaşı, "Dönem içerisinde 3 kasten adam öldürme olayı meydana gelmiş, yakalanan 8 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Sinanpaşa ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen 6 faili meçhul hırsızlık olayı ile ilgili olarak JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalanmış, bir şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Dönem içerisinde 537 şüpheli yakalanmış, aralarında çocuğun cinsel istismarı suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan ve İzmir İlinde yakalanan 1 şüpheli olmak üzere 108 kişi tutuklanarak cezaevlerine teslim edilmiştir." dedi.

Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlar konularına ilişkin de bilgi veren Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"3'ü FETÖ 3'ü DEAŞ kapsamında olmak üzere toplamda 12 operasyon yapılmış, 39 şüpheli gözaltına alınmış, 5 kişi adli mercilerce tutuklanarak cezaevlerine teslim edilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelede 120 olaya müdahale edilmiş, 168 şüpheliye adli işlem yapılmış, 29 kişi utuklanmıştır. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele konularında da 52 olayda 75 şüpheli yakalanmış, 3 şüpheli adli mercilerce tutuklanmıştır. Son olarak trafik konusunda il genelinde 99 bin araç kontrol edilerek 37 bin 896 sürücüye tutanak düzenlenmiştir. 241 yaralamalı kaza, 1 ölümlü kaza meydana gelmiş 433 vatandaş yaralanmış, 1 vatandaş vefat etmiştir. 291 araç trafikten men edilerek 126 şahsa alkollü araç kullanmaktan işlem yapılmıştır."