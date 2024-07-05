Sinop'ta beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle içinde Sarıkum, İnceburun plajlarının da yer aldığı bazı bölgelerde bugün denize girilmesi yasaklandı.

Sinop Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan ilimizin kuzey kesimlerinde dalga boyu 1 ile 1,5 metre arası, rüzgâr hızı kuzeybatı ve batı kuzeybatı yönlerden 40-45 km/saat fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan ilimiz 05 Temmuz Cuma Günü vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak ve korumak amacıyla denize girilmesinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Denize girme yasağı ile ilgili denetimler Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerimizce yapılacaktır” İfadelerine yer verildi.