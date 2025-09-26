Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamında gerçekleştireceği Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Cepkin, konserlerin iptal sebeplerinin bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi olduğunu belirtti.

Hayko Cepkin, Kayseri ve Diyarbakır konserlerini duyurdu

Rock müziğinin sevilen isimlerinden Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamında Kayseri ve Diyarbakır’daki konserlerinin iptal olduğunu duyurdu. Cepkin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, konserlerin valilik kararıyla iptal edilmesinin ardından etkinliklerinin listeden çıkarıldığını belirtti.

Etkinlik izni verilmedi

Cepkin, sosyal medya paylaşımında konserlerin iptal gerekçesini "bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izninin verilmemesi" olarak açıkladı. Konserlerin önceden biletleri açılmadığı için herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Cepkin, asıl üzüntüsünün "kalp kırıkları" olduğunu dile getirdi.

Hayko Cepkin sosyal medyadan açıklama yaptı

Cepkin, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim."

Hayko Cepkin’in konserlerinin iptal edilmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok takipçisi, sanatçının açıklamasına destek verirken, bu tür kararların müzikseverler için büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını belirtti.