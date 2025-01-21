Poncle stüdyosu, hit oyun Vampire Survivors için büyük bir adım atarak canlı aksiyon bir film üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Oyun uyarlamalarıyla tanınan Story Kitchen ile iş birliği yapan stüdyo, bu projeyle oyuncuları yepyeni bir deneyime taşımayı hedefliyor.

"Doğru ortakları bulmak için beklemeyi tercih ettik"

Steam üzerinden yapılan açıklamada Poncle, projenin aceleye getirilmeden, doğru ortaklarla titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Şirket, "Grevlere saygı duyuyoruz ve işleri doğru yapmak için zaman ayırıyoruz. Doğru ortakları bulmak için beklemeyi tercih ettik" ifadelerini kullanarak, bu kararın ardındaki yaratıcı süreci vurguladı.

Vampire Survivors'ın benzersiz yapısı gereği, hikâye ve içerik oluşturma süreci oldukça zorlu bir görev. Poncle, oyunun bir konusu olmadığını mizahi bir şekilde hatırlatarak, filmde neler olacağını kimsenin tahmin edemediğini, bunun da projeyi daha heyecan verici kıldığını ifade etti.

Ayrıca, stüdyonun yalnızca bir film değil, farklı medya projeleri üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. 2023’te gündeme gelen animasyon dizi planları bu projelerden biri olabilir. Ancak şu anda tüm detaylar gizemini koruyor.

Oyuncuları bekleyen yenilikler

Film ve dizi projelerinin yanı sıra, Poncle oyuna yönelik yeni güncellemeleri de duyurdu:

Cross Save İşlevi: Nihayet 1.13 yamasıyla oyuncuların karşısına çıkıyor.

Çevrimiçi Co-Op: Hâlâ geliştirme aşamasında ve bu yıl içinde yayınlanması planlanıyor.

Vampire Survivors'ın hem oyun hem de medya uyarlamalarında yeni bir döneme girmesi, hem oyuncular hem de sinema tutkunları için heyecan verici bir gelişme. Oyun uyarlamalarının artan başarısı göz önüne alındığında, bu projenin büyük bir yankı uyandırması bekleniyor.