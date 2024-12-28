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Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Kurubaş Geçidi güzergahında saatler 12.30'u gösterdiğinde, otomobil ve kamyonet çarpıştı. Olayın hemen ardından sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından başlatılan tahkikat sürüyor.

Van 'ın Edremit ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kaza sında 2 kişi yaralandı. Kazada, her iki araçta bulunanlar çeşitli yaralar aldı.

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