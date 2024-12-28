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Van'ın Edremit ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, her iki araçta bulunanlar çeşitli yaralar aldı.

Van Edremit'te Trafik Kazası 2 Yaralı (2)

Kaza Van-Hakkari Kara Yolu'nda meydana geldi

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Kurubaş Geçidi güzergahında saatler 12.30'u gösterdiğinde, otomobil ve kamyonet çarpıştı. Olayın hemen ardından sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA