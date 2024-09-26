Vincent van Gogh'un simgesel tablosu Yıldızlı Gece, yeni bir çalışmaya göre gökyüzündeki bulut ve hava hareketlerinin gerçek fiziksel özelliklerini tasvir ediyor. Bu durum, sanatçının doğal dünyayı sezgisel bir şekilde anladığını ortaya koyuyor.

Akışkan hareketinde uzman gözlemler

Araştırmacılar, resimdeki fırça darbelerini rüzgar bacalarında dönen yapraklarla karşılaştırarak dönen fırça darbelerinin göreceli ölçeğini ve aralığını inceledi. Bu incelemeyle değişen boya renklerinin parlaklığını da hesapladılar.

Atmosferin şekli ve enerjisi

Özellikle tablodaki 14 ana girdap şeklinin uzamsal ölçeği üzerinde duran araştırmacılar, dikkatli gözlemlerle resimde tasvir edilen atmosferin şeklini, enerjisini ve ölçeğini tahmin ettiler.

Kolmogorov yasası ile uyum

Yapılan çalışma, tablonun atmosferik hareketi öngören Kolmogorov yasasıyla uyumlu olduğunu ortaya koydu. Çalışmanın ortak yazarı Yongxiang Huang, "Yüksek çözünürlüklü dijital bir resimle, fırça darbelerinin standart boyutunu tam olarak ölçmeyi başardık ve bunları türbülans teorilerinden beklenen ölçeklerle karşılaştırdık" ifadelerini kullandı.

Bu bulgular, Van Gogh'un sanatsal yeteneğinin yanı sıra bilimsel bir perspektifle de değerlendirilebileceğini göstermekte.