Yazar Albert Yetkin’in çocuklar için kaleme aldığı "Tina ile Boncuk" adlı kitabında, Van Gölü’nün büyüleyici dünyası yer alıyor. Türkiye genelinde dağıtılan kitap, çocukların doğa ve çevre bilincini artırmayı hedefliyor…VAN (İGFA) - "Tina ile Boncuk’un Maceraları" kitabı, Van Gölü’nün doğal güzelliklerini ve önemini çocukların anlayabileceği bir dille anlatıyor.

Kitap, gölde yaşayan canlılardan tarihi mekanlara kadar pek çok unsuru eğlenceli bir biçimde ele alıyor. Böylece çocuklar, hem keyifli bir okuma deneyimi yaşıyor hem de Van Gölü hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Kitapta, Van Gölü’nün korunması gerektiği ve çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılabilecekler çocuklara anlatılıyor. Bu yönüyle eser, çocukların çevreye olan duyarlılığını artırarak eğitimci bir rol üstleniyor.

Türkiye genelinde dağıtılan "Tina ile Boncuk" adlı kitap, kısa sürede büyük ilgi gördü. Okuyuculardan ve eğitimcilerden olumlu geri dönüşler alan eser, çocuk edebiyatı alanında önemli bir yere sahip oldu. Kitap, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir şekilde Van Gölü’nü anlatarak, çevre bilincinin artırılması konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

"ÇOCUKLARA DOĞAYI VE ÇEVREYİ SEVDİREREK KORUMA BİLİNCİ AŞILIYORUZ"

Yazar Albert Yetkin, "Tina ile Boncuk" kitabının gördüğü büyük ilgi ve beğeni üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Yetkin, kitabın yazılma süreci ve amaçları hakkında bilgi verirken, çocuklara doğa ve çevre bilinci kazandırmanın önemini vurguladı.

Albert Yetkin, "Tina ile Boncuk" kitabını yazarken en büyük hedefinin çocuklara doğayı ve çevreyi sevdirerek, koruma bilinci aşılamak olduğunu belirtti. Yetkin, "Çocuklarımızın doğayla iç içe büyümeleri, çevresel sorunlara karşı duyarlı ve bilinçli bireyler olmaları için böyle bir eser kaleme aldım. Van Gölü’nün büyüleyici dünyasını eğlenceli bir dille anlatarak, onların ilgisini çekmeyi amaçladım" dedi.

Yetkin, Van Gölü’nün Türkiye’nin önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu vurguladı. "Van Gölü, doğal güzellikleri ve endemik türleriyle ülkemizin nadide bölgelerinden biri. Bu güzellikleri çocuklara tanıtmak ve onların gölü koruma bilinci kazanmalarını sağlamak, kitabın en önemli amaçlarından biri. Çocuklar, Van Gölü’nün ekosistemi ve karşılaştığı çevresel tehditler hakkında bilgi sahibi olarak, bu doğal mirası koruma bilinciyle yetişecekler" diye konuştu.

Eserlerinin sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da ilgi gördüğünü belirten "Tina ile Boncuk" kitabının Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmayı hedeflediğini söyleyen Yetkin, "Kitabım, sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da çocuklara Türkiye’nin doğal güzelliklerini tanıtıyor. Bu sayede hem ülkemizi tanıtıyor hem de küresel düzeyde çevre bilinci oluşturuyoruz. Çocuklar ve eğitimcilerden aldığım olumlu geri dönüşler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu tür eserlerin sayısını artırarak, daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyorum. Çocuklara doğa ve çevre bilinci kazandırmaya yönelik yeni projeler hazırlıyorum. Amacım, çocuk edebiyatı alanında daha fazla eser vererek, geleceğin çevreye duyarlı bireylerini yetiştirmek" diye konuştu.