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Botla karaya getirilen cenazeler, burada bekletilen ambulansa konuldu.

Bölgeye ulaşan jandarma ekibinin olay yerinde bir araçta 3 kimlik tespit etmesi üzerine, gölde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Çarpanak Adası yakınlarında 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği, Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Siirt'te anız yakan kişiye 57 bin 990 lira ceza uygulandı

Siirt'te anız yakan kişiye 57 bin 990 lira ceza uygulandı

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