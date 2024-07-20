Uzmanlar, bu akıntıların gölde meydana gelen boğulma vakalarındaki etkilerine dikkat çekiyor. Bu yıl Van Gölü ve çevresindeki su kaynaklarında 19 kişi boğuldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, gölde beş ana akıntı sistemi bulunduğunu belirtti. Akkuş, Tatvan Körfezi'nde saat yönünün tersine dönen akıntıdan, Çarpanak Adası ve Erciş Körfezi’ndeki güçlü akıntılara kadar detayları açıkladı.

Uzmanı uyardı: Akıntılara dikkat!

Dr. Akkuş, özellikle rüzgarlı havalarda akıntıların daha da şiddetlendiğini belirterek, Van Gölü çevresinde güvenli plajların arttırılması ve cankurtaran hizmetlerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Van Gölü’ndeki akıntılar, NASA'nın 2021’de düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins tarafından uzaydan çekilen ve birinci olan fotoğrafta da yer aldı. Fotoğraf, göldeki güçlü akıntıları net bir şekilde ortaya koyuyor. Rubins'in fotoğrafında, gölde meydana gelen büyük girdaplar ve akıntılar detaylı bir şekilde görülüyor.

Van Gölü’ndeki akıntılar, hem yüzeyde hem de dipte büyük hareketler oluşturuyor, bu da gölde yüzme ve serinleme amacıyla suya girenler için büyük risk oluşturuyor.