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Ambulansa taşınan çocuk, tedavisi yapılmak üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları çocuğu sedyeyle kaleden indirdi.

Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla Van Kalesi'nde gezintiye çıkan 14 yaşındaki H.S, dengesini kaybederek surlardan düştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Azerbaycanlı mevkidaşı Şahbazov'la görüştü:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Azerbaycanlı mevkidaşı Şahbazov'la görüştü:

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