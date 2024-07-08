Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali’nin son gününde sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Ferhat Göçer’in konserine on binlerce müziksever katıldı.VAN (İGFA) - Van Kültür Yolu Festivali, Atatürk Kültür Parkı’nda düzenlenen Ferhat Göçer konseriyle son buldu.

Göçer on binlerce Vanlı’ya muhteşem bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren Göçer, “Evlerinin Önü Boyalı Direk” türküsünde davul çaldı.

Vanlı hayranları sahneye gül fırlattı, sanatçı gülü alarak, “Bu çiçeği bu festivalde sahneye çıkan bütün sanatçı arkadaşlarım adına alıyorum” dedi.

Göçer, seyirciler arasındaki küçük Lina’nın doğum gününü kutladı, Sümeyye adındaki genç kızın da evlilik teklifi alacağının müjdesini paylaştı.

Sahnesinin bir geleneği olarak her şehirde seyirci performans sınavı yapan Göçer, şarkısına eşlik eden hayranlarının sesini ölçtürdü ve 119 desibel ile rekorun Van’da olduğunu açıklad