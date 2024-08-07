Van'da gerçekleştirilen görkemli bir aşiret düğününde, geline 3 kilo altın, damada ise 3 milyon TL takı takıldı. Gevdan Aşireti mensuplarından Saim Aşkan'ın oğlu Rıza Aşkan ve Kübra Aşkan'ın dünyaevine girdiği bu düğün, Türkiye'de sıkça gündeme gelen aşiret düğünlerinin bir örneği olarak dikkat çekti.

Görkemli düğün ve katılım

Gevdan Aşireti'nin mensuplarından olan esnaf Saim Aşkan'ın oğlu Rıza Aşkan ve Kübra Aşkan'ın düğününde, aşiret reislerinden kanaat önderlerine, iş adamlarından STK başkanlarına kadar binlerce kişi bir araya geldi. Yurt içi ve yurt dışından 2 binin üzerinde davetlinin katıldığı düğünde, zengin bir yemek ikramı yapıldı ve davetliler gece boyunca Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Takı töreni ve hediyeler

Düğün, özellikle takı töreni ile dikkat çekti. Geleneksel olarak açık usulü yapılan takı töreni, bu kez aşiret liderlerinin kararıyla zarfların içine hediye konularak gerçekleştirildi. Bu tören sonucunda geline 3 kilo altın, damada ise 3 milyon TL değerinde takı takıldı.

Düğüne uluslararası katılım

Toy büyüğü Avukat Uğur Dere, düğüne Hakkari başta olmak üzere, İran ve Irak'tan da misafirlerin katıldığını belirtti. Dere, düğüne katılanlara teşekkür ederek, gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar diledi. Dere'nin açıklamaları şöyle oldu:

"Düğünümüze Hakkari başta olmak üzere il dışından katılımın yanında İran ve Irak'tan misafirlerimiz oldu. Aşiret liderimiz Mehmet Aslan'ın yanı sıra iş adamı ve başkanların da aralarında olduğu misafirlerimiz var. Eskiden açık usullü takı törenimiz oluyordu ama artık Van'da aşiret liderlerimizin aldığı karar neticesinde zarfın içine hediye konularak takı törenimiz gerçekleşiyor. Gelinimize 3 kiloya yakın bir altın hediyesi oldu. Damada ise yaklaşık 3 milyon TL'ye yakın bir takı oldu. Ben düğüne katılan herkese teşekkür ediyor, çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum."dedi.