Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Çayı’nda, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1980-1988 yılları arasında inşa edilen Zernek Barajı, 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip. 50 bin metrekarelik alanda kurulu ve yaz aylarında 11 bin 300 hektarlık araziyi sulamak için kullanılan baraj gölünde, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılıyor. Yıllık bin ton üretilen alabalık Van dışında 5 kente de gönderiliyor. Bölgede yaşanan kuraklık birçok su kaynağında olduğu gibi kentteki baraj göllerini de etkiledi. Normal şartlarda tarımsal sulamada kullanılan ve enerji üretimi yapılan baraj gölünde geçtiğimiz yıl su seviyesinin düşmesiyle birlikte balık ölümleri yaşanmaya başlandı. Ağ kafes yönteminin kullanıldığı barajda oksijensiz kalan tonlarca balık öldü ve üretim yarı yarıya düştü.



‘OKJİSENSİZ KALAN BALIKLAR ÖLDÜLER’



Zernek Baraj Gölü'nde ağ kafes yöntemiyle balıkçılık yapan Mustafa Kiye, Avrupa standartlarında yetiştiriciliğin yaptıklarını ve 1200 kapasiteli baraj gölünde geçen yıl üretimin 500 tona düştüğünü söyledi. Yaşanan kuraklığın kendilerini çok endişelendirdiğini anlatan Kiye, "Bizler Zernek Baraj Gölü'nde balık yetiştiriciliği yapıyoruz. Normalde bu baraj gölünün kapasitesi 1200 tondur. Bizler de normal şartlarda 1000 ton üretim yapıyoruz. Fakat geçen yıl kuraklık nedeniyle baraj gölünün su seviyesi oldukça düştü. Balıklar oksijensiz kalınca öldüler. Üretim 500 tona düştü. Bu yıl da aynı endişeyi taşıyoruz" diye konuştu.