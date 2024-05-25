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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.D, halat yardımıyla düştüğü yerden alınarak ambulansa ulaştırıldı.

Bölgeye sevk edilen UMKE , AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kara yolundan yaklaşık iki saatlik yürüyüşün ardından yaralının bulunduğu bölgeye vardı.

Başından ve sırtından yaralanan H.D'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kuşluk Mahallesi kırsalında ot toplayan 57 yaşındaki H.D, dengesini kaybederek kayalıktan düştü.

VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında ot toplarken kayalıktan düşerek yaralanan kişi, seferber olan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

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