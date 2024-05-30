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Suda arama kurtarma ekibinde yer alan kurbağa adamların yaptığı arama sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgeye AFAD İl Müdürlüğü suda arama kurtarma görevlileri, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çocuğun bir süre sonra gölette kaybolması üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 11 yaşındaki bir çocuk, Avcıbaşı Mahallesi yakınlarında serinlemek için gölete girdi.

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