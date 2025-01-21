Van’ın Çaldıran ilçesinde gençler arasında oynanan bir halı saha maçı sonrası çıkan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çaldıran’da iki grup genç arasında düzenlenen halı saha maçının ardından henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle, Ö.U. isimli bir genç ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı kavgada bir diğer kişi ise yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, olay yerine gelen güvenlik güçleri çevrede önlemler aldı. Çaldıran halkı, yaşanan acı olayın şokunu yaşarken, bölgede gerginliğin önlenmesi adına çalışmalar sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında, olayın çıkış nedeni ve kavgaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için araştırmalar devam ediyor.