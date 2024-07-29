Van'ın Çatak ilçesinde, Çatak-Pervari yolundaki Hurkan Köprüsü yakınlarında bulunan bir hırdavat deposunda dün gece yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Sebebi henüz bilinmiyor

Olayın meydana geliş sebebi henüz netleşmedi. Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedenine dair kapsamlı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma devam ediyor

Yangının çıkış nedeni konusunda yetkililer tarafından detaylı bir araştırma yürütülüyor. Olayla ilgili yeni bilgiler geldikçe kamuoyu bilgilendirilecek. Van'ın Çatak ilçesindeki hırdavat deposunda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.