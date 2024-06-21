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Tuşba ilçesinde de sürücüleri öğrenilemeyen 65 ABP 347 plakalı otomobil ile 16 AYF 087 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Durumu ağır olan 2 yaralı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile iki araçtaki 9 kişi, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Savaş Biçen yönetimindeki 06 AGN 436 plakalı hafif ticari araç, Muradiye-Çaldıran kara yolu 8. kilometresinde karşı yönden gelen İlhami Bülbül'ün kullandığı 17 AEZ 410 plakalı otomobil ile çarpıştı.

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ve Tuşba ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

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