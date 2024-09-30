Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'tan iki gündür haber alınamıyor. Genç öğrenci, Diyarbakır'dan Van'a geldikten sadece iki gün sonra, 27 Eylül'de kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline gitmek üzere yurttan ayrıldı.

Ailesi ve ekipler seferber oldu

Yolda annesiyle görüntülü görüşme gerçekleştiren ve bir büfeden de geçiş yapan Kabaiş, Van Gölü sahilinde bir süre bankta oturarak gölü seyrettikten sonra kayboldu. 28 Eylül günü sahilde dolaşan diğer öğrenciler, Kabaiş’a ait cep telefonunu, su şişesini ve kekini buldu. Bu bulgular üzerine, Rojin Kabaiş için Van Gölü’nde sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Kayıp genç kızın ailesi, Diyarbakır'dan Van'a gelerek yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Rojin’in babası Nizamettin ve annesi Aygül Kabaiş, kızlarının bulunması için endişeyle bekliyor.

Arama çalışmaları sürüyor

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de sahile gelerek arama çalışmalarına katılan sahil güvenlik, emniyet ekipleri, atlı polisler ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Ekiplerin arama çalışmaları üç gündür devam ediyor.