İlk kez Van'da konser veren Bengü, sahnedeki performansıyla büyük beğeni topladı. Konser sırasında sevilen şarkılarını peş peşe söyleyen ünlü şarkıcı, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Konserin sonunda, "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle kapanış yapan Bengü, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Seyirciler, bu sözlerden rahatsız olarak sahneye pet şişe fırlattı. Van Ekspres hesabından yayınlanan görüntülerde, birçok kişinin sahneye pet şişelerle tepki gösterdiği anlar yer aldı.

"Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı"

Konser sonrası Instagram hesabında Van konserinden kareler paylaşan Bengü, yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Sahnedeki mutluluğunu ve heyecanını dile getiren Bengü, "Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, kalbim duracak gibi oldu. Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Festival inanılmaz güzel ve kalabalığın enerjisini hissedebiliyorum. Çok güzelsiniz" ifadelerini kullandı.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Bengü'nün bu olay sonrası nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu.