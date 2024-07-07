Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, Cem Adrian’ın sahne aldığı sırada yüzüne su şişesi fırlatıldı. Ancak başarılı şarkıcının bu olaya verdiği tepki, takdir topladı.

Cem Adrian'dan takdire şayan hareket

Bengü'nün "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleri sonrası sahneye su şişeleri yağmış ve sanatçı protesto edilmişti. Festivalde yaşanan bu gerginliğin ardından sahneye çıkan Cem Adrian da benzer bir saldırıya maruz kaldı. Yüzüne fırlatılan su şişesine rağmen şarkısını bitiren Adrian, binlerce seyirciye dönerek, "Elimdeki gülü az önce o şişeyi fırlatan arkadaşıma hediye etmek istiyorum" dedi. Bu sözleriyle seyircilerin büyük beğenisini kazanan Cem Adrian, alanda alkış tufanı kopmasına neden oldu.

Cem Adrian’ın bu asil davranışı, konseri izleyen binlerce kişi tarafından büyük bir takdirle karşılandı.