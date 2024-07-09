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Yetkililer, sağanağın yer yer etkisini sürdürdüğü bölgede, sel ve taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydana gelen su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Özalp ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Boyaldı Mahallesi'nde yaşanan taşkın nedeniyle yollar ve bazı evler su altında kaldı.

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

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