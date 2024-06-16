Başkale ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Koçdağı Mahallesi'nde, sürünün en önündeki koyun, kayalıkların bulunduğu bölgede uçurumu fark edemeyerek düştü. Bu koyunu takip eden diğer koyunlar da aynı uçuruma atladı. Olayı ilk başta fark edemeyen çoban, koyunları saydığında 28 koyunun eksik olduğunu anladı. Hemen sürü sahiplerine haber veren çoban, kaybolan koyunları aramaya başladı.

Yetkililerden yardım talep edildi

Sürü sahipleri Bekir Demir ve Ümit Eçeri, mahalle sakinlerinin yardımıyla koyunları aramak için dağlık alana gittiler. Yapılan aramalar sonucunda, 28 koyunun uçurumun dibinde telef olduğu tespit edildi. Mahalle sakinleri, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi ve yetkililerden yardım talep etti.