Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas Mahallesi Sakız mezrası yaylasında, dün saat 15.00 sıralarında yağmur sonrası yıldırım düştü. Çobanların koyun otlattığı arazide etkili olan yıldırım, 23 koyunun ölümüne neden oldu.

Yıldırım Düşmesi ve Sonrası

Olay, yaylada etkili olan yağmur sonrası çobanların koyun otlattığı sırada meydana geldi. Çobanların güvenli bir alana çekilmesine rağmen, sürüdeki 23 koyun yıldırım çarpması sonucu telef oldu.

İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrası, ölen koyunların arazide açılacak çukurlara gömüleceği belirtildi. Yıldırım düşmesi sonrası herhangi bir insan kaybı ya da yaralanma olmadı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekiplerinin İncelemesi

Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen koyunların durumunu tespit etti ve gerekli işlemleri başlattı. Müdürlük yetkilileri, yıldırım çarpması sonrası hayvanların gömülmesi için gerekli düzenlemeleri yaparak çevreye olası bir sağlık riskinin önlenmesi için çalışmalara başladı.

Bölgedeki Yağışlar ve Yıldırım Tehlikesi

Bahçesaray ilçesi ve çevresinde son günlerde etkili olan yağışlar, yıldırım düşmesi gibi tehlikeleri artırıyor. Uzmanlar, yayla ve açık arazilerde hayvan otlatan çobanların, bu tür hava koşullarında daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yıldırım düşmesi gibi doğal afetler konusunda çobanlara ve bölge halkına eğitim verilmesi gerektiğini belirterek, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.