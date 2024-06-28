İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçtiğimiz yıl helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine seçimler bir yıl öne alınmıştı. Van TSO'daki sandık, bu seçimler için Türkiye'deki 7 noktadan biri olarak hizmet veriyor. Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, İran ile Van arasındaki yakınlık ve yıllık 800 bin ile 1 milyon arasında İranlı turistin Van'ı tercih etmesi nedeniyle sandık kurulduğunu belirtti.

Çeliktaş, "Van, İran'a sadece 100 kilometre uzaklıkta. İran ile ilişkilerimiz oldukça iyi. Bu bağlamda Van'da bulunan İranlı vatandaşlarımız için özel olarak sandık kurarak hizmet veriyoruz. Gün içinde tüm İranlılar oy kullanabilecekleri bu merkeze gelip oylarını kullanabilirler" dedi.

Sandıkta görevli İranlı Samad Porsultani ise seçim sürecine ilişkin şunları söyledi: "Bugün Türkiye genelinde sandıklar kuruldu. Burada bulunan İranlılar olarak, ülkemiz için önemli olan 14. Cumhurbaşkanımızı seçmek üzere oy kullanmaya başladık. Şu ana kadar 15 kişi oy kullandı. Sonuçların İran için hayırlı olmasını diliyoruz."