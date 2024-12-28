Van’ın Çatak ilçesine bağlı Konalga Mahallesi’nde dün gece meydana gelen hortum, hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi. 400 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahır yıkıldı, 11 hayvan telef oldu.

Hortum ahırı yerle bir etti

Gece saatlerinde etkili olan hortum, 52 yaşındaki Hıvzullah Karakaya’ya ait iki ayrı ahırda ciddi hasara yol açtı. Çatıların uçtuğu ve duvarların yıkıldığı olayda, 21 küçükbaş hayvan yaralanırken, 11 koyun telef oldu.

Kurt saldırıları kayıpları artırdı

Ahırın yıkılması sonucu kaçan koyunlara çevredeki kurtların saldırdığı belirtildi. Kaybolan 14 koyunun bulunması için mahalle sakinleri seferber oldu.

Hayvan sahibi üzüntüsünü dile getirdi

Hıvzullah Karakaya, yaşadığı büyük zararı şu sözlerle anlattı:

“Ahırım hortum nedeniyle yerle bir oldu. Enkaz altından kurtarabildiğimiz hayvanları veterinere götürdük. Kaybolan koyunlarımızı arıyoruz. Komşuların yardımıyla ayakta durmaya çalışıyoruz.”