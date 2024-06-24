Dere yataklarının taşması sonucu, evler ve ahırlar sular altında kalırken tarım arazileri de zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, selin vurduğu bölgelerde acil çalışmalara başladı.

Başkale ilçesine bağlı Hafıziye, Tepebaşı, Muradiye’nin Adaklı ve Saray’ın Karahisar ile Baltepe mahalleleri, yoğun sağanak yağışların etkisiyle sele dönüştü. Derenin taşmasıyla birlikte evler ve bazı ahırlar sular altında kaldı, mahalle yolları ulaşıma kapandı ve tarım alanları zarar gördü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla devreye girerek iş makineleriyle selin vurduğu bölgelere sevk edildi. 3 loder, 1 ekskavatör, 3 greyder, 2 hidromek, vidanjör ve basınç aracıyla çalışmalar başlatıldı. Ayrıca Su ve Kanalizasyon (VASKİ) ekipleri de su baskını yaşayan evlerde vatandaşlara yardım ederek müdahalede bulundu.