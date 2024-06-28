Yargı cezanı versin…

Öbür tarafa bırakmayacağım; beddua etmeyecek, şikayet edeceğim.

Bu memleket bizim; Aysun Kayacı’yı, Aziz Nesin’i, Kamer Genç’i, Bekir Coşkun’u sahiplenerek haykıracağım.

Biz başka, siz başkasınız. Biz daha da insan olmaya gayret ederken siz her gün daha da uzaklaşıyorsunuz.

Solucan bile toprak yiyip gübre üretirken, siz yemek yiyip çöp üretiyorsunuz.

Köpek karşıdan karşıya geçerken lambaya bakıyor, siz yola bile bakmıyorsunuz.

Tavuk su içip şükrediyor, siz su şişesini denize atıyorsunuz.

Siz hangi ara bu kadar çıktınız insanlıktan?

Bu memleket bizim…

Biz sizi uyarmadığımızda siz daha da ileri gittiniz.

Biz sizi yadırgamadığımızda çöpünüzü camdan attınız.

Biz size bakmadığımızda siz bizi taciz ettiniz.

Oysa bizim olan sizin değildi.

Sizin bir şey olamamanız sizin suçunuzdu.

Bizim bir suçumuz varsa sizi durduramamak.

Ama artık beddua ile geçiştirmeyeceğim. Çöpünü yola atanı, trafik kurallarına uymayanı, bakışıyla taciz edeni, rahatsız edeni şikayet edeceğim.

Allah belasını versin vadeli söylemini yargı cezasını versin tepkisi ile bir nebze olsun hayata geçireceğim.

Ve en önemlisi biz diyebilenleri siz diye dışlayanlarla mücadele edeceğim.

Siz de var mısınız?

