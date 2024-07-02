Varis, toplardamarlardaki genişleme ve bozulma sonucunda oluşan yaygın bir sağlık sorunudur. Prof. Dr. Mehmet Özkan, varis hakkında bilinmesi gerekenleri ve korunma yollarını açıkladı.

Prof. Dr. Mehmet Özkan, varisin bacak toplardamarlarının genişlemesi ve uzaması ile karakterize edilen bir durum olduğunu belirtti. Genellikle bacaklarda ağrı, yorgunluk ve kozmetik kaygılarla ortaya çıkan varis, zamanla daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek potansiyele sahiptir.

Özkan'a göre, varis genetik yatkınlık, aşırı kilo, hamilelik, uzun süre ayakta veya oturarak çalışma gibi faktörlerden etkilenebilir. Türkiye'de nüfusun %10-20'sinde görüldüğünü ve yaşla birlikte bu oranın arttığını belirtti. Özellikle 50 yaşın üzerindeki her iki kişiden birinde varis görüldüğünü ifade etti.

Varis oluşumunda toplardamarlardaki kapakçıkların zayıflaması ve kanın geriye doğru akması temel problemdir. Bu durum, damar içinde basıncın artmasına ve damarların genişlemesine neden olur. Kan dolaşımı bozulduğunda ise bacaklarda ödem, kılcal damarların belirmesi ve hatta derin ven trombozu gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Özkan, varisin erken dönemlerinde yaşam tarzı değişiklikleriyle (düzenli egzersiz, ağırlık kontrolü, uzun süreler boyunca hareketsiz kalmamak) belirtileri azaltmanın mümkün olduğunu belirtti. Daha ileri vakalarda ise skleroterapi, lazer tedavisi veya cerrahi müdahale gibi yöntemlerin gerekebileceğini açıkladı. Varisten korunmak için Prof. Dr. Özkan, düzenli yürüyüş yapılmasını, aşırı kilo alıp vermekten kaçınılmasını, kabızlıktan korunulmasını ve bol su içilmesini önerdi. Ayrıca, uzun süre ayakta kalmak gerekiyorsa ara ara bacakları dinlendirmek ve varis çorabı kullanımının faydalı olabileceğini belirtti.