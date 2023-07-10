Alsancak Limanı önünde "Liman satışına son, Alsancak bizimdir" şeklinde pankart açan Vatan Partisi üyeleri, "Liman vatandır, vatan satılmaz" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, limanın özelleştirilmesine karşı mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.

Alsancak Limanı'nın satışını durdurmak üzere Türk mahkemelerine gideceklerini aktaran Cengiz, "Türk yargısını 2007 yılında yapılan özelleştirme ihalesini durduğu zaman olduğu gibi bu satışa engel olmaya davet ediyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

Cengiz, Alsancak Limanı'nın satışını durdurmak üzere tüm İzmirlileri mücadeleye davet ettiklerini vurguladı.