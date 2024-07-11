Muğla merkezli üç ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda, aralarında Vatan Partisi Muğla İl Başkanı E.A.'nın da bulunduğu dört kişi gözaltına alındı. Operasyon, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Tefecilik ve para aklama operasyonu

Muğla, İzmir ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen 'Huzur' operasyonu kapsamında, yüksek faizle borç verip gayrimenkullere el koyan bir tefeci çetesine yönelik baskınlar yapıldı. Çete lideri olduğu belirlenen A.F.A. (50) ile birlikte Vatan Partisi Muğla İl Başkanı E.A. (41), kuyumcu M.A.G. (53) ve galerici N.İ. (47) gözaltına alındı.

Yüklü miktarda para aklanmış

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, A.F.A.'nın tefecilik yoluyla elde ettiği kazançların diğer üç şüpheli üzerinden aklandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri operasyonun diğer bağlantılarını ve şüphelilerini araştırıyor.