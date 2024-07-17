Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ataevler metrosu civarındaki durakta çöp konteyneri olmaması, çevre kirliliğine neden oluyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, İzmir Yolu’nun Ataevler mahallesi tarafındaki otobüs durağı, yolcuları çöplerle karşılıyor. Otobüs veya minibüs beklemek için durağa giden vatandaşlar, sıcak havaların da etkisiyle kökü koku ve görüntü içerisinde bekliyor.

Durağın yakınında hiçbir çöp kutusu veya konteyner olmaması neticesinde çöpler yeşillik alana, duvar kenarlarına, durağın içerisine bırakılıyor. Vatandaşlar ise hem bu görüntüden hem de kokudan şikayetçi.

Durağın yanında veya yakınında çöp atılacak yer olmadığını dile getiren bir vatandaş, “Biz de çöpleri ağaç altlarına, yerlere atmak istemeyiz ama otobüs geldiğinde elimizde izmarit ile araca binemeyiz. Bu nedenle mecburen yere atıyoruz. En azından ufak bir kova olsa hem böyle bir görüntüyle karşılaşmaz hem de çöpleri yere atarken vicdan azabı çekmemiş oluruz.” dedi.

“NİLÜFER’E YAKIŞMIYOR”

İzmir Yolu’ndaki bu durağın çok kötü bir imaj çizdiğini, özellikle Nilüfer gibi bir ilçeye yakışmadığını belirten vatandaşlar, belediyeden çözüm beklediklerini dile getirdi.