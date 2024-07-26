Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Açıklamaya göre, vatandaşın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 72'ye yükselirken, reel sektörün beklentisi yüzde 55'e geriledi.

Farklı beklentiler: Vatandaş ve reel sektör

TCMB'nin temmuz ayı verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1,8 puan azalarak yüzde 30 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 55 seviyesine geriledi. Ancak, hanehalkı için beklentiler 0,5 puan artarak yüzde 72 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.

42 puanlık fark

Temmuz itibarıyla enflasyon beklentilerinde piyasa katılımcıları ile vatandaşlar arasındaki makas 42 puanı buldu. Haziran sonu itibarıyla enflasyon yüzde 71,6 seviyesinde bulunurken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini 2025 sonu için yüzde 14 olarak belirlendi.

Veriler nasıl elde ediliyor?

Bu veriler, piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde ediliyor. TCMB, sektörel enflasyon verilerini haziran ayından itibaren yayımlamaya başlamıştı.