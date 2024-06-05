İSTANBUL (AA) - Sigortam.net'in "Tatil dönemi yola çıkmadan önce en çok neyinizi sigortalatmak istersiniz?" sorusunu yönelttiği halk röportajına katılanlar arasında "ev ve araba" cevabı öne çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen dijital sigorta platformu Sigortam.net, hem toplumda sigorta konusundaki farkındalığı artırmak hem de tüketicilerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği sokak röportajlarına devam ediyor.

Yaz tatili yaklaşırken sokağa çıkan Sigortam.net, "Tatil dönemi yola çıkmadan önce en çok neyinizi sigortalatmak istersiniz?" sorusunu yönelttiği vatandaşlardan "eğlenceli yanıtlar" aldı.

Sokak röportajına farklı bakış açılarıyla verilen yanıtlar arasında ailesini, eşini, sevgilisini, yaz aşkını, kedisini sigortalatmak istediğini söyleyenler dikkati çekti.



Güneş kremini, uçak biletini, güneş gözlüğünü, bilgisayarını, değerli eşyalarını, telefonunu sigortalatmak isteyenler de öne çıktı. Röportaja katılanların en çok verdiği yanıt ise "Evimi ve arabamı sigortalatırdım." oldu.



