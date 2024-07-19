Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kentin geleceğini ortak akılla inşa etmek için yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Vatandaşları şehrin yönetiminde söz sahibi yapmayı hedefleyen Başkan Yetişkin, hizmetlerinde katılımcı bir yaklaşım benimseyerek, Efeler halkını proje önerilerini paylaşmaya davet etti. "Efeler Hepimizin" diyerek yola çıkan Başkan Yetişkin’in 'Efeler'e Projeni Söyle, Şehrine Katkı Sağla' projesi ile vatandaşlar proje önerilerini paylaşıp, bu projeleri belediyenin hayata geçirmesini sağlayabilecek.

Gençler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, işsizler ve engelliler gibi dezavantajlı gruplar için çözümler üreten vatandaşlar; eğitim, sağlık, güvenlik, teknoloji ve sosyal kültürel gibi alanlarda fark oluşturan proje önerilerini www.efeler.bel.tr adresinden sunabilecek. Vatandaşların proje önerilerini paylaşabilmeleri için, www.efeler.bel.tr adresine girerek Proje Öneri Formu'nu indirip eksiksiz doldurmaları ve ardından [email protected] e-posta adresine göndermeleri yeterli olacak.

“Şehrimize katkı sağlamak isteyen tüm hemşehrilerimizi projelerini bizimle paylaşmaya davet ediyorum. Efeler’i hep birlikte daha aydınlık bir geleceğe taşımak mümkün” diyen Başkan Yetişkin, projeleriyle Efeler'i daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için herkesin fikrine açık olduklarını belirtti.