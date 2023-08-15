Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, sezonun ilk maçının kendileri adına zor geçtiğini vurguladı.

Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ve oyun disiplininden kopmadıklarını dile getiren Canel, "Hak etmediğimiz bir yenilgi oldu diyebilirim. Hakem bugün ikili mücadelelerin çoğunda takdir hakları rakipten yana kullandı. Bugün en azından 1 puan almayı hak ettik." ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda kulübün sessiz kaldığı iddialarıyla ilgili de konuşan Canel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karagümrük her zaman sessiz kalır ama iyi oyuncuları kadrosuna katar. İnşallah bu hafta içinde bazı isimleri getireceğiz. Önümüzdeki hafta da gelecek oyuncular olacak. Yapacağımız transferlerle Süper Lig'de iyi işler yapacağız. Biz bu lige ilk çıktığımızda lige renk katacağımızı söylemiştik. Bu sezon da renk katmaya devam edeceğiz."

Canel son olarak maçta forvet oynayan Salih Dursun'un, kamp döneminde ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında bu bölgede denendiğini de sözlerine ekledi.