Belgin Sertatıl, uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdikten sonra seramik tasarımlarıyla sanat yolculuğuna devam eden bir sanatçı olarak öne çıkıyor. Son olarak Seferihisar Sığacık'ta Club Resort Atlantis Tatil Köyü’nde düzenlenen ‘Ve Kadın’ adlı heykel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

"Ve Kadın" sergisi

Serginin açılış kokteylinde bir araya gelen sanatçı dostları ve sanatseverler, Belgin Sertatıl'ın eserlerini yakından inceleme fırsatı buldular. ‘Ve Kadın’ adlı sergi, izleyicilere biçimsel ve imgesel olarak kadın bedeninin ve ruhunun derinliklerine bir yolculuk vaat ediyor.

Yaşadı deneyimleri yansıttı

Sanatçı, seramiğe olan ilgisini ve sanat yolculuğunu şu sözlerle anlatıyor: “9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde eğitim aldım ve öğretmenlik yaptım. Son 10 yıldır seramik çalışmalarıma odaklandım ve son 5 yıldır da heykel alanında eğitim aldım. Her gün uzun saatler çalışarak eserlerimi oluşturdum. Heykellerim, yaşadığım deneyimleri, duyguları ve hikayeleri yansıtıyor. Kadın bedenini ve içindeki hikayeleri duruşlarıyla anlatıyorlar.”

24 eser sergilendi

Sergi için 8 ay süren bir hazırlık süreci geçiren Sertatıl, mevcut eserlerine yeni çalışmalar ekleyerek toplam 24 eseri sergiledi. Club Resort Atlantis Tatil Köyü'nün yaz sezonundaki ilk sanat buluşması olan bu sergi, sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Belgin Sertatıl, sergisinin başarılı geçmesinde kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, sanat yolculuğunu ve eserlerinin arkasındaki hikayeleri paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtiyor.