İzmir’deki Hataylıların üyesi olduğu Hatay Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hatay’ın 85. Kurtuluş Yıldönümü’nde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk bıraktı.

Haberekspres’ten Burcu Yanar’ın haberine göre Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 85. yıldönümü Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenle kutlandı. Törende konuşan Hatay Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Vecih Fakıoğlu, İzmirlilerin depremzede vatandaşlara kucak açtığını belirterek şunları söyledi: “’Hatay benim şahsi meselemdir’ diyen Ata’mızın arkasından bugün 85. yılını idrak ettiğimiz Hatay’ımızın anavatana katılmasının yıldönümüdür. Hatay nasıl ki Ata’mızın şahsi meselesi ise bizim de bugün ve bundan sonraki bütün zamanlarda şahsi meselesimiz olacaktır” dedi.

6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay’da hayatını kaybedenleri anan Fakıoğlu, “Kentlerimiz, kasabalarımız her ne kadar yerle bir olmuşsa da ve bize en yakınlarımızdan ayrılma gibi bir zorunlu durum hasıl etmiş ise hayat bir şekilde devam edecektir. Biz onların yasını içimizde tutarak bundan sonraki yaşamımızda onların anısına saygıyla kentimizi ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Uzak, yakın fark etmez. Bu anlamda Hataylı olmak da o kadar önemli değil. Biz Hataylılar olarak bizlerin yanında olan ve desteklerini esirgemeyen İzmir halkına müteşekkiriz. Bundan sonraki yaşamımız Hatay’ımızın kalkınması ve yeniden ayağa kalkması için olacaktır” ifadelerini kullandı.