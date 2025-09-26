Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Kendi işini kurmak isteyenlere önemli bir fırsat sunan destek için son başvuru tarihi 24 Ekim 2025 olarak açıklandı.

Bakan Işıkhan’dan açıklama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan, “Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamı için yeni bir fırsat daha başlıyor. Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, rehabilitasyon ve işe uyum projeleriyle hayata yeni bir başlangıç yapmak isteyenler başvuruda bulunabilir” ifadelerini kullandı.

280 milyon TL hibe desteği

Bakan Işıkhan, 2025/2 sayılı Komisyon Toplantısı’nda yaklaşık 700 başvuru arasından seçilen 462 projeye toplam 280 milyon TL hibe desteği sağlandığını aktardı. Ayrıca, serebral palsili, otizmli, down sendromlu ve diğer zihinsel engelli bireylerin istihdama katılımı için hazırlanan 8 projeye ise 15 milyon TL kaynak ayrıldığı bildirildi.

Başvurular için son tarih

Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği için başvurular başladı. Bakanlık, başvuruların 24 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabileceğini açıkladı.