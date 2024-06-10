Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin işsizlik oranıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işsizlik oranının azaldığını ancak geniş tanımlı işsizliğin arttığını belirtti.

İşsizlik Oranı ve İstihdam Rakamları

Nisan ayında işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 oldu. Ancak, geniş tanımlı işsiz sayısı 10,7 milyon ile tarihi zirveye çıktı ve son bir yılda 1 milyon 631 bin arttı. Bu çelişkili duruma dikkat çeken Işıkhan, OVP ve 12. Kalkınma Planı doğrultusunda ekonomik istikrar ve kalıcı refahı sağlayacak politikalar geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları

Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesinde. Son 12 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı; bir önceki aya göre 0,1 puan azalış ile yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 18 bin kişi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 484 bin kişi azaldı. İstihdamı destekleyen politikalarımızın sonuçlarını her geçen gün daha iyi şekilde görmeye devam ediyoruz."

Kadın ve Genç İstihdamında Artış

Işıkhan, istihdam oranlarının artmasında kadınların ve gençlerin önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. Kadın istihdam oranının bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan artış gösterdiğini ve işsizlik oranının ise aynı döneme göre 2,9 puan azaldığını ifade etti.

Gelecek Politikalar

OVP ve 12. Kalkınma Planı doğrultusunda ekonomik istikrar ve vatandaşların kalıcı refahını sağlayan politikalar ile istihdamı önceleyen adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Işıkhan, bu alanda atılacak adımların sürdürüleceğinin altını çizdi.