Yemek eleştirmeni Vedat Milor, uzun süredir yaşadığı sağlık problemleriyle ilgili ilk kez konuştu. Armağan Çağlayan’ın sunduğu “Gör Beni” programına katılan Milor, ellerindeki titreme ve ayaklarındaki uyuşmaların civa zehirlenmesinden kaynaklandığını duyurdu. Sağlık sorununun başında, deniz ürünleri ve tarımda kullanılan zararlı maddeler olduğunu belirten Milor, yaşadığı hastalığın detaylarını da paylaştı.

Civa zehirlenmesi ve pestisit

Milor, 15 yıl önce ellerinin ve ayaklarının uyuşmaya başladığını ancak yıllarca nedenini bulamadıklarını söyledi. Zamanla bu durumun daha da kötüleştiğini ve polinöropati adı verilen sinir hasarına yol açtığını ifade etti. Yapılan testlerde vücudunda yüksek miktarda civa bulunduğunu öğrendiğini aktaran Milor, civa zehirlenmesinin sinir hücrelerinin etrafındaki koruyucu tabakayı aşındırarak bu belirtileri tetiklediğini açıkladı.

Civa zehirlenmesinin kaynağının özellikle deniz ürünlerinde bulunduğunu belirten Milor, “İskele babalarından çıkarılan midye ve bazı balıklarda yüksek oranda civa bulunabiliyor” dedi. Ayrıca, tarımda kullanılan pestisitlerin içerdiği arsenik de Milor’un sağlık sorunlarına neden olan diğer faktörler arasında yer alıyor.

Milor, doktorunun vücudundaki sinir hasarının iyileşmesinin çok uzun süreceğini söylediğini, hatta bu sürecin yaklaşık 1000 yıl sürebileceğini belirtti.