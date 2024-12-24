Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi’yi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Kosovalı futbolcunun, sarı-lacivertlilere geri dönme ihtimali gündeme geldi.

En-Nesyri ayrılırsa hedef Muriqi

Portekiz basını O Jogo’nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri için 30-35 milyon euro teklif hazırlığında. Bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe boşalan forvet hattını Vedat Muriqi ile doldurmayı planlıyor.

10 milyon euroluk teklif hazırlığı

Fenerbahçe’nin Mallorca’ya Vedat Muriqi için 10 milyon euro teklif yapmayı düşündüğü iddia ediliyor. Sarı-lacivertliler, Muriqi’nin tecrübesi ve Süper Lig’e olan uyumunu transferde önemli bir avantaj olarak görüyor.

Türkiye’ye tanıdık bir isim

Daha önce Türkiye’de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Kosovalı golcü, 2020 yılında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio’ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe kariyeri parlak geçti

Muriqi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek taraftarların sevgisini kazanmıştı.