Kemal ALTAN

Miray Cruises markasıyla Yunanistan adalarına yaptığı seyahatlerle sürekli odak noktası olan ünlü iş adamı Vedat Uğurlu, eğlenceyi denize taşıyan adam olarak anılmaya başladı.

Yapılan turlar süresinde gemide ziyaretçileri için her türlü rahatı ve eğlenceyi ekibiyle en ince noktasına kadar tasarlayan Vedat Uğurlu, gerçekleştirdiği aktivitelerle de tercih sebebi oluyor. Yunanistan adalarına seyahat için birçok magazin ünlüsünün de tercih ettiği Miray Cruises birçok ünlü isime de tur sırasında sahne veriyor. Birbirinden ünlü isimlerin hem tatil hem sahne çalışmalarını yaptıkları namı değer aşk gemisi Miray Cruises sahibi Vedat Uğurlu, “Tura katılan ziyaretçilerimizle sahne dünyasının star isimleri gemide eğlencenin zirvesini yaşıyor, denizlerine Maksim’i olma yolunda gidiyoruz” dedi.