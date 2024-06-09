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Cenaze törenine, Erdem'in yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Miletvekili Muammer Avcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Bolu 'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybeden Erdem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Zonguldak Uzun Mehmet Camisi'ne getirildi. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Gaziler Mezarlığı'nda defnedildi.

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