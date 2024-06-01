AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Osman Celep'in cenazesi, toprağa verildi.
Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Celep'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilçeye bağlı Alpaslan köyüne getirildi.
Evinin önünde helallik alındıktan sonra köy camisinde öğle vaktinde kılınan cenaze namazından ardından Celep'in cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Celep'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Efe Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: aa