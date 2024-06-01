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Cenazeye Celep'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Efe Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin ile vatandaşlar katıldı.

Kütahya'da dağcılar Aizanoi'de yürüyüş yaptı

Kütahya'da dağcılar Aizanoi'de yürüyüş yaptı

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