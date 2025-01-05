79 yaşındaki Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından hayranları büyük bir üzüntü yaşarken, ünlü şarkıcının serveti de gündem oldu. Tayfur'un yaşamı boyunca yaptığı yatırımlar ve mirasının ne olacağı, şimdiden merak konusu haline geldi. Tayfur'un vefatının ardından, en çok konuşulan konulardan biri de onun sahip olduğu gayrimenkuller ve ticari yatırımlar oldu.

Marmaris’te yatırım hamlesi

1981 yılında Marmaris'te film çeken Ferdi Tayfur, bu ilçeyi çok beğenmiş ve yatırım yapmaya karar vermişti. Marmaris Manşet gazetesine göre, Tayfur, Marmaris İçmeler’de havuzlu bir villa alarak yatırımlarına başlamıştı. Zamanla Marmaris’teki yatırımlarını artıran Tayfur, burada bir yarımada ve çeşitli taşınmazların sahibi oldu.

İstanbul ve Adana’da varlıklar

Marmaris Manşet gazetesinin haberine göre, Tayfur'un serveti sadece Marmaris ile sınırlı değildi. İstanbul'da çeşitli semtlerde 6 villa ve 30 daireye sahip olan ünlü şarkıcı, ayrıca Adana'da 50 daireye sahipti. Bu yatırımlar, Tayfur'un gayrimenkul sektöründeki etkinliğini gösteriyor. Tayfur'un inşaat sektöründe de yatırımları bulunduğu ancak bu yatırımların net olarak ne olduğu bilinmiyor.

Mütevazı bir yaşamı tercih ediyordu

Ferdi Tayfur, gösterişli bir yaşam tarzı yerine mütevazı bir hayatı tercih ediyordu. Tayfur, ünlü bir şarkıcı olmasına rağmen büyük bir tekne yerine küçük bir tekneyle zaman zaman Marmaris koylarında gezintiye çıkmayı tercih ediyordu. Bu mütevazı tutumu, Tayfur'un kişisel hayatındaki tercihlerinin yansımasıydı.