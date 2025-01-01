Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde Atatürk Mahallesi’nde kurulan ‘Esnaf Panayırı’, birçok esnafı ve vatandaşı buluşturdu. Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın özel haberine göre, gazetemize konuşan Oda Başkanı Veli Merttürk, panayırın her yıl geliştirileceğini söyledi.

Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın öncülüğünde başlatılan Esnaf Panayırı, coşkulu ve renkli geçti. Güzelbahçe esnafı, yılbaşı konsepti olarak hazırladığı süs eşyalarını standa dizip görücüye çıkardı. Yoğun ilgi uyandıran ‘Esnaf Panayırı’ Atatürk Mahallesi’nde çok sayıda yurttaşla buluştu. Gazetemize konuşan esnaf, internetten yapılan alışverişlerle ilk başta zorlandıklarını söylerken zamanla e-ticarete yoğunlaştıklarını, satışlarını internet üzerinden devam ettirdiklerini aktardı. Bazı tezgâh sahipleri emekliliğinin ardından ek kazanç olarak elektronik ticaret (e-ticaret) üzerinden süs eşyaları, el emeğiyle yaptıkları bileklik ve kolyeleri satarak geçimini sağlamakta zorlandığını açıkladı. Çini süslemelerini yapan bir başka esnaf ise, Esnaf Panayırı’nın keyifli ve coşkulu geçtiğini dile getirirken bu yıl hava muhalefetine takılan panayırın yeterli sayıda vatandaşa ev sahipliği yapamadığından yakındı.

Çağa ayak uydurmak

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Esnaf Panayırı, 27-30 Aralık 2024 tarihleri arasında yapıldı. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri için planlanan ancak aşırı yağışın Cumartesi günü başlamasıyla o gün iptal edilen Esnaf Panayırı, Pazartesi gününe de sarktı. Panayırın güzel geçtiğini anlatan esnaf, sonraki yılı heyecanla beklediklerini belirterek, “Panayırımız çok güzel geçti. Üç yıldır buradayız. Bu yıl heyecanlı başlayan bir esnaf panayırı oldu. Sadece bugün biraz durgun geçti. Hava muhalefetinden dolayı hafta sonu sadece bir gün tezgah açabildik ama Pazartesi olması sebebiyle de biraz daha sönük geçiyor. İnternet üzerinden yapılan satışlar, herkesi etkilediği gibi bizi de çok kötü etkiliyor. Tezgahtaki satışları olumsuz etkilese de bizler de internet çağına ayak uydurup ürünlerimizi satışa çıkarıyoruz. Her şeye rağmen, yine de güzel bir etkinlik oldu. Gelecek yıl da aynı panayırla vatandaşımızın karşısına çıkmayı heyecanla bekliyoruz” dedi.

Kişiye özel satışlar

Gülşe İkbal Cesur, Esnaf Panayırı’na öğrencilerinin de yaptığı çini ürünlerle katıldı. El emeğiyle hazırlanıp özenle görücüye çıkan ürünlerini bizlere anlatan Cesur, “Bu etkinlikte el sanatları ürünlerinin satışını yapıyoruz. Hava muhalefeti yüzünden birçok vatandaşımız gelemedi. Biz, öğrencilerimizin de el emeğiyle yaptığı seramik-çini ürünleriyle katıldık. Biz, ayrıca internetin yoğunlaştığı ‘sanal alem satışları’nı da yakalamaya gayret gösteriyoruz. Gelen siparişler, genelde dekoratif ve kişiye özel hediyeler olduğundan özel şirketler veya kişiler için hazırlayıp gönderiyoruz. Yeni yıl konsepti olduğundan, yeni yıl sonrasında daha geleneksel konseptlerde hazırladığımız çalışmalarımız da mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Kızları için stant açtılar

Güzelbahçe’de emekli bir çiftin standına da uğradık. Emekli maaşıyla geçinmek zorunda kaldıklarını anlatan çift, panayırın, kendilerine bir fırsat sunduğunu söyledi. Emekli çift, kamu kurumunda çalışan kızlarının ek kazançlarına destek olmak için panayıra katılıp küçük hediyelik eşyalarını sattı. Emekli maaşıyla geçinmenin zorluğunun ifade eden emekli çift, “Ben her gün bunların satışını yapmıyorum. Kızımın el emeğiyle yaptığı seramik ürünleri burada tezgaha dizip satıyoruz. Bu yıl çok güzel geçmedi, ekonomik süreçler herkesi etkilediği gibi bizleri de kötü etkiledi. Yine de birkaç satışımız oldu. İnternet ortamında satışımızı yapmaya çalışıyoruz, çünkü bunun dışında satış yapmak çok zor. Çağımız artık e-ticaret çağına döndü. Kızım, bunu ek iş olarak yapıyor, yine de istediği sonuca varamıyor. Kızım, kamuda çalışıyor, maaşı yetmediği için bu ürünleri ek iş olarak yapıyor. Bizler, onun yaptığı ürünleri panayıra getirip satmaya çalışıyoruz, kendisine destek olmaya gayret ediyoruz. Bu ekonomik şartlarda başka yapabileceğimiz bir şey yok” diye konuştu.

Coşkulu panayır

Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veli Merttürk, gazetemize yaptığı açıklamada Esnaf Panayırı’nın hava muhalefetine maruz kalmasının dışında her şeyin iyi geçtiğine dikkati çekti. Başkan Merttürk, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Esnaf Panayırı’nın coşkulu geçtiğini, esnafın vatandaşla buluşmasının satışları da iyi yönde etkilediğini söyledi. Merttürk, “3 yıl önce yerel esnafımızla biraraya gelip vatandaşımızın da dikkatini çekmek için yaptığımız bu panayır, bu yıl üçüncü yılına girdi. Yeni yıl gelmeden ‘Yılbaşı Özel Konsepti’ ile esnafımız ve vatandaşımızın buluştuğu bu noktada, ileriye dönük esnaf ve yurttaş arasındaki köprüyü kurmuş olduk. İlk iki yıl çok yoğun talep oldu. Bu yıl sadece hava muhalefetinden dolayı talep azaldı. Onun dışında gayet güzel ve yoğun geçti. Vatandaşımız da bu panayıra uğrayıp esnafımızla birebir sıcak, samimi bir alışveriş çerçevesi kurmuş oldu. Her yıl daha farklı fikirlerle bu panayırı daha da zenginleştirip halkın önüne sunacağız. Oda üyelerimizin açtığı bu panayırla, esnafımızın satışlarına katkı sağlamayı da hedefledik” ifadelerini kullandı.

E-ticaret desteği

İnternetteki satışlara da dikkati çeken Başkan Merttürk, esnafın internetten satışlarla rekabet etmekte zorlandığını aktardı. Herhangi bir ‘satış sitesi’ olmayanların sosyal medyada yaptığı satışlarla ekonomik durumunu dengelemeye çalışmasının yanı sıra e-ticaretin de artık yaygınlaşmasıyla esnafın bu yola zoraki girdiğini söyledi. Merttürk, “İnternet ortamında satışların artması, gelişen çağda çokça rastladığımız bir şey. Esnafımız da e-ticaret süreçlerine ayak uydurup kendilerini de yenilemek zorunda kalıyor. Bu yenilenme, esnafı ayakta tutacaktır. Bizler ise, oda olarak bu konuda üzerimize düşen destekleri vermeye çalışıyoruz. Odamızın üyesi esnafımız, her zaman ekonomik şartlarda güçlü olamayabiliyor. Bazı zorlu süreçleri de var bunun. Elimizden geleni yapmak için tüm imkanlarımızı kullanarak esnafımıza da destek olmaya devam edeceğiz” dedi.