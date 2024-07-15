Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, adı açıklanmayan iki işçi yağmur suyu hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda Kadir Aydın ve Hasan Aslan adlı işçiler topraktan çıkarıldı. Ancak Hasan Aslan, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçi Kadir Aydın'ın tedavisine devam ediliyor.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Göçüğün neden meydana geldiği ve alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmalar sürüyor.