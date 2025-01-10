Venezia, alt sıralardan çıkabilmek için Inter karşısında büyük bir mücadele verecek. Diğer yandan, Inter için bu maç, zirveye giden yolda önemli bir adım.

Takımların lig performansı

Lig sıralamasında 19. sırada bulunan ve 14 puanla alt sıralarda yer alan Venezia, son 5 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Ev sahibi ekip, Inter karşısında alacağı galibiyetle dip sıralardan kurtulma hedefinde.

İnter ise güçlü performansını sürdürmek istiyor. 40 puanla 3. sırada yer alan Inter, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formunu korudu. Şampiyonluk yarışındaki iddialarını devam ettirebilmek için Venezia karşısında kazanarak, liderlik yarışındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Venezia - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 12 Ocak 2025

12 Ocak 2025 Saat: 17:00

17:00 Yayın: S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN

S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN Stadyum: Stadio Pier Luigi Penzo

Stadio Pier Luigi Penzo Hakem: M. Piccinini