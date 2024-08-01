Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a meydan okuyarak sıra dışı bir düello teklifinde bulundu. Maduro, Caracas'taki Poliedro etkinlik alanında Musk'la bire bir hesaplaşmak istediğini belirtti.

Maduro'dan iddialı teklif

Nicolas Maduro, Elon Musk'a yönelik açıklamasında, "Düello davetimi kabul eden Elon Musk, seninle hesaplaşacağız. Ama buraya gel, Caracas'taki etkinlik alanı Poliedro'da sadece sen ve ben olacağız," dedi. Bu meydan okuma, dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

Mars'a birlikte gitme şartı

Maduro, düellonun sonucuna dair ilginç bir şart da koydu. "Eğer seni yenersem Musk, senin Mars gezisi teklifini kabul edeceğim ama sen de benimle geliyorsu," diyerek uzay yolculuğuna olan ilgisini dile getirdi. Musk'ın bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

Elon Musk, yenilikçi ve cesur projeleriyle tanınırken, Maduro'nun bu meydan okuması sosyal medyada geniş bir etkileşim yarattı. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, bu olası karşılaşmayı takip etmeye başladı.